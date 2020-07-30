布局去美元化 全球央行這樣做

在美元褪去光環而金價暴漲的關鍵時刻，全球央行運回黃金浪潮亦是愈演愈烈。

據《金十數據》粗略統計，德國、荷蘭、比利時、澳洲、義大利、羅馬尼亞、奧地利、法國、瑞士、委內瑞拉、俄羅斯、土耳其、匈牙利、斯洛伐克和波蘭等15個歐洲和新興市場國家都曾宣布或計畫提前將存放在美英兩國的黃金運回國，世界各國央行運回黃金實則是「去美元化」布局中的重要一棋。

分析指出，全球央行運回黃金浪潮舉措似乎在公開宣布對美元的不信任，而各國運回黃金能重新獲得黃金儲備的控制權和保管權，豐富外匯儲備種類，防止以美元為主導的全球貨幣信用體系崩塌。

據了解，美國紐約聯邦儲備銀行是世界上最大的金庫，大約有超過8300噸的黃金存放於此；另據英格蘭銀行官方網站顯示，英國央行金庫中存放大約40萬根金條，價值超過2000億英鎊，是全球第二大黃金保管者。結合來看，這10幾個國家明明可以坐享黃金暴漲的紅利，卻不考慮運輸和儲存黃金的成本費，依舊走上了道阻且長的運金之旅。

物以稀為貴，國際黃金現貨短缺，讓金價一路借勢衝高。今年倫敦金銀市場協會（LBMA）多次被傳出其系統實物黃金嚴重短缺，緣由那些持有的紙黃金而希望兌現成實際金條的投資者屢次被拒。

總而言之，不管是運回黃金，還是金價瘋漲，都繞不開兩個字──避險。而和黃金刷高歷史記錄的強烈勢頭對比，美元實際價值和地位正變得越來越低。可以預見，美國疫情持續惡化情況下，美元再也不是無可替代的避風港。

（旺報 葉文義）