疫情爆發5個月 全球旅遊業失血3,200億美元

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）周二指出，新冠肺炎疫情爆發令各國採取嚴厲封閉措施防疫，使全球旅遊業1月到5月間損失3,200億美元。在多國持續封閉下，旅遊業損失仍未止血。

UNWTO指1月到5月全球旅客人數較去年同期腰斬56％，相當於失去約3億個旅客創歷年同期新高，是2009年全球經濟危機時同期間旅客流失量的逾3倍。

光是5月全球旅客人數就較去年同期暴跌98％。這種雪崩式下跌，讓數百萬計的旅遊從業人員生計陷入困境。

UNWTO秘書長祖拉布（Zurab Pololikashvili）說，其最新的全球旅客調查報告已清楚顯示出，儘快讓旅遊業恢復成長的重要性。

他認為各國政府都肩負兩大任務，就是優先處理公共衛生同時，也要保護就業與商業不受疫情傷害。因此各國必須保持合作與團結的精神，不要做只有利自己的決策，因為這會破壞好不容易才建立起來的信任和信心。

儘管UNWTO表示7月以來，旅客人數不斷增加是令人充滿希望的訊號，尤其歐洲已開始對部份國家的旅客重新開放邊境，但歐美等不少國家近期新增確診人數有持續上升趨勢，正威脅到旅遊業逐漸恢復正常的步伐。

UNWTO在報告中特別點名美國和加拿大，是導致全球旅客人數難以增長的主因。因為像美國新增確診人數持續攀升，導致許多國家仍然禁止美國旅客入境。

但UNWTO表示其專家小組大部份成員都認為，全球旅遊業景氣將在明年底前逐步回升。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）7月初預測全球旅遊業在今年的損失可能高達2.2兆美元。

國際航空運輸協會（IATA）6月估計今年航空業損失843億美元後，周二認為航空旅遊需求在2024年前不會回到疫情爆發前水準。

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