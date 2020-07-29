精品業不金了 今年全球業績恐衰退逾3成

全球精品巨頭LVMH，也難以在全球「黑天鵝」之下獨善其身，上半年營收較去年同期下滑近30％，淨利潤更是暴跌逾80％。原因無他，當新冠肺炎疫情全球蔓延，門店關閉，消費停擺成了所有企業不得不面臨的困境。精品行業更是受傷慘重，在LVMH之前，歷峰集團（Richemont Group）已經率先給市場打了預防針。

今年1月是LVMH的發光時刻，其掌舵人阿諾特也因此問鼎世界首富，但短短四天之後，阿諾特便跌下神壇，也是在那時候，疫情開始出現了全球暴發的跡象。如今半年已過，LVMH也不可避免地遭遇了衝擊。當地時間27日，LVMH集團公佈了2020年半年報，財報數據顯示，在截至6月30日的半年內，LVMH銷售額下降至183.93億歐元，降幅達到28％，營業利潤大跌68％至16.71億歐元，而淨利潤僅為5.22億歐元，較去年同期暴跌84％。

LVMH在財報中解釋稱，業績下滑主要受美國和歐洲業務大面積停擺影響，僅二季度業績就分別下滑39％和54％，日本市場的跌幅也進一步擴大至54％。不過，LVMH也在聲明中提到，亞洲的趨勢有了明顯的改善，特別是大陸市場的強勁反彈。財報數據顯示，亞洲市場在大陸的反彈推動下出現了明顯的改善，跌幅較一季度的32％縮減至13％。

業務方面看，LVMH時裝皮具部門銷售額在上半年下跌24％至79.89億歐元，營業利潤則減少46％至17.69億歐元，大陸所在的亞洲市場依舊是該部門的主要收入來源，占比達37％。相比起來，歐洲市場占比為20％，北美占比為17％，日本占比11％，法國市場的占比為6％。

幾天前，阿諾特在LVMH的巴黎總部舉行了線上年度股東大會，彼時，阿諾特就曾提到，從一季度開始，他們的門店不得不關閉，生產也隨之停止，目前仍然無法精準評估疫情的長期影響，因為不知道疫情什麼時候才會結束。但他也提到，6月一些核心活動出現了相當強勁的復甦趨勢。

LVMH不是唯一一家受挫的。歷峰集團公佈的截至6月30日的新財年一季度數據顯示，受疫情影響，其所有地區、通路和業務領域的銷售額都出現了大幅的下降，其一季度的銷售總額為19.93億歐元，較去年同期下降了47％；不過得益於大陸的銷售同比增長了49％，亞太地區的降幅較小。

同樣處於困境的還有英國精品牌Burberry。7月中旬公佈的數據顯示，Burberry同店銷售額在2021財年一季度大幅下滑45％，而零售收入已從2020財年一季度的4.98億英鎊下降到2.57億英鎊，較去年同期降幅達48％。鑒於2021財年二季度門店客流量預計依然很少，Burberry警告稱，其零售銷售額在二季度或將下降15％-20％。

今年4月，貝恩咨詢公司發佈的最新精品研究報告表示，由於新型冠狀病毒疫情在全球的暴發，精品行業備受衝擊，頹勢凸顯，預計2020年精品市場規模或將衰退15％-35％，且全年損失預計600億-700億歐元。波士頓咨詢集團也發佈報告，預計2020年全球時尚和精品銷售額或較去年同期下降25％-35％，銷售額相較2019年同期將下降4,500億-6,000億美元，其下降幅度超過了十年前的經濟衰退。

如今，全球戰疫似乎已經有了常態化的趨勢，也是在這樣的背景下，精品行業也開始尋找出路。當然，如此前的歷次危機一樣，漲價通常是精品行業能夠想到的第一個應對方式。今年5月，路易威登、香奈兒以及古馳等一線精品均宣佈大幅上調核心產品的價格。（中時新聞網 趙永紝）

文章來源：新浪財經

延伸閱讀

全球精品市場 本季恐崩跌6成