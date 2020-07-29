中歐經貿高層對話 盼2020年底達成投資協定

中國國務院副總理劉鶴昨天出席第8次中歐經貿高層對話。據中國商務部官網通稿，中國與歐盟雙方均表示將加快談判，以便今年底前達成中歐投資協定。

據通稿，劉鶴28日與歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），以視訊形式共同主持第8次中歐經貿高層對話，雙方同意繼續加強宏觀經濟政策協調，實施有效的財政和貨幣政策，以推動全球經濟復甦。

通稿說，雙方充分肯定中歐投資協定談判、特別是就公平競爭議題取得的重大進展，將繼續加強督導，加快推進剩餘問題的討論，按照領導人確定的目標在今年內完成談判，達成高水準投資協定。

通稿顯示，雙方還承諾進一步相互開放市場，為雙方企業提供公平、非歧視的貿易投資環境，並就5G網路建設，以及歐盟外國補貼白皮書、外資審查政策、貿易救濟立法、政府採購和競爭政策等「坦誠交換看法」。

雙方承諾，將進一步推進金融業雙向開放和互利合作。中方歡迎歐方金融機構前往投資展業，參與設立外資控股或獨資證券基金期貨公司，歡迎歐洲優質上市公司以掛牌中國存託憑證（CDR）形式在中國境內資本市場掛牌上市。

通稿提到，歐方願積極考慮豁免或放寬對中資銀行當地分行的子行化監管要求。雙方也將致力於繼續推動歐元和人民幣國際化。

通稿也表示，雙方同意在全球抗疫合作中共同發揮更具建設性的作用，落實G20應對新冠（武漢）肺炎疫情特別峰會共識，支持世界衛生組織在推動和協調全球應對肺炎疫情方面發揮領導作用。

通稿指出，雙方願進一步加強在疫情防控、疫苗研發、新發傳染病防治、生物醫藥、復工復產和人員往來等領域的多雙邊合作，助力國際社會早日戰勝疫情。