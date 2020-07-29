藝術市場買氣依舊旺 林布蘭自畫像5.6億落槌

荷蘭17世紀畫家林布蘭一幅自畫像今天在蘇富比虛擬拍賣會中，以1,450萬英鎊（約新台幣5億6,000萬元）價格落槌，翻新這位光影大師自畫像拍賣紀錄。

美聯社報導，蘇富比（Sotheby’s）表示，高階藝術市場「強健」，而為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情採取的全新直播拍賣模式，共進帳1億4,970萬英鎊（約新台幣58億686萬元）。

蘇富比說，今天賣出的是1632年、林布蘭（Rembrandt van Rijn）26歲作品Self-portrait wearing a ruff and black hat；拍賣會場上一次出現林布蘭自畫像是2003年，當時拍出690萬英鎊（約新台幣2億6,765萬元）。

今天售出的作品是全球僅3幅由私人收藏的林布蘭自畫像的其中一幅，並是「唯一可能被拍賣的一幅」，尺寸長約22公分，寬約16公分。

這筆買賣為現場直播的全球拍賣會一部分，會場作品涵蓋5個世紀的藝術史，除了林布蘭，還看到畢卡索（Pablo Picasso）、米羅（Joan Miro）和班克西（Banksy）的作品。

拍賣氣氛熱絡，紐約、倫敦及香港的拍賣人員忙著不停比手勢、對著電話低語。