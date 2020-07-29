復甦驚人！iPhone上季中國銷量暴增225％

蘋果公司成為第二季在中國市場成長最快速的手機製造商，調查數據顯示，在全球第二大經濟體整體走跌之際，蘋果展現出了逆勢成長的韌性。

上海市調機構CINNO Research公布，蘋果iPhone手機第二季在中國的銷售量較去年同期大幅成長62%，達到1300萬支，與上季相比更是暴增225%。雖然驚人的成長力道主要因比較基數偏低，但仍凸顯出蘋果亮眼的復甦成績，儘管中國爆發新冠肺炎導致當地的蘋果商店關閉、生產受到阻礙，以及蘋果1～3月季度的營收受挫。

因平價版iPhone SE手機與iPhone 11系列受到歡迎，以及在大打折扣助攻下，蘋果在其最關鍵的市場之一取得勝利。根據Counterpoint Research此前公布的調查報告，第二季iPhone在中國的sell-through銷售量達到740萬支，較去年同期成長32%。華為在自家地盤的手機銷量年增14%，為3660萬支，遠遠超出蘋果iPhone手機銷量，穩占龍頭地位。

CINNO Research的調查是追蹤總銷量，而非sell-through銷量。sell-through銷售量指的出貨給所有零售夥伴的iPhone手機，是與實際銷售情況較密切相關的指標。

（時報資訊 柯婉琇）

iPhone大陸報捷 Q2銷量季增225％

蘋果iPhone在大陸獲得佳績，上海研究機構CINNO的報告指出，iPhone在陸Q2的銷量較上一季大增225％。

CINNO數據指出，iPhone在陸Q2銷量達到1,300萬支，較2019年Q2年增62％，較2020年Q1大增225％。CINNO的數據主要以銷售交易來計算。

而此前Counterpoint的報告稱，以通路銷售計算，iPhone在陸Q2銷量為740萬支，年增32％，是期間大陸成長最快的手機廠商。

（工商時報 楊日興）