通用磨坊包裝食品提高委外生產

由於疫情讓更多消費者選擇在家用餐，加上近期供應鏈中斷導致生產難度增加，促使包裝食品大廠通用磨坊公司（General Mills）寧可支付更多的成本提高委外產能，以確保商品在貨架上供應無虞。

通用磨坊財務長布魯斯（Kofi Bruce）表示，自3月起另與更多外包製造商和原料商簽訂多項新合約，同時也擴展現有廠商的合作範圍，以強化自身供應鏈，因應需求急增的情況。

供應鏈主管雀爾屈（John Church）也指出，除了疫情爆發前的現有200家合作商之外，預期夥伴廠商會再擴增最多20％，至少到明年夏天之前，第三方廠商都會是供應鏈的一部分。

新冠病毒疫情令更多人傾向在家吃飯，包裝食品大廠積極確保產品供應，搶攻此波商機。儘管通用磨坊的廠房不斷運作，但供應鏈受阻也讓該公司難以迅速補足架上Progresso濃湯與Betty Crocker蛋糕粉等產品的份量。

雀爾屈表示，美、歐與製造夥伴合作已數十年，約占通用磨坊北美產品的30％。

布魯斯則說，現有的合作關係讓該公司更容易找到新夥伴，但也由於競爭加劇，因此必須付出更高價格，「在這樣的市況下運作雖然使成本增加，但這是企業保持敏捷與靈活必須的條件，也是為長久需求提升所做的準備。」

布魯斯不願透露委外增加的成本，但提及這比內部製造成本高出幾十個百分點。

考量到建廠耗費的時間，這讓委外成為通用磨坊興建新廠的替代選項。目前該公司在全球共有47座食品工廠，其中24座在美國。