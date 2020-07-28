7奈米失利 英特爾工程長走人

英特爾意外宣布7奈米製程延宕後，決心大刀整頓工程團隊！這家半導體大廠周一表示，負責技術研發的工程長倫杜欽塔拉（Venkata Murthy Renduchintala）於8月3日離職，他所領軍的技術研發事業將進行重整，分割為五個部門。

根據申報文件，英特爾上周五就做出人事決策，將倫杜欽塔拉的職位撤除。

英特爾近年在先進製程的發展不如人意。兩年前導入10奈米製程就出現延宕情況。上周英特爾表示7奈米製程將比最初規劃晚一年推出，正評估外部代工事宜，令市場大吃一驚。

在公布消息隔日，英特爾股價崩落16％，對手超微（AMD）股價暴漲近17％，因市場看好後者將藉此搶攻市占。

英特爾從上周發布此利空消息之後，股價累計大跌18％。長久以來，英特爾一直是美國半導體業市值龍頭，如今此寶座已讓給對手輝達（Nvidia）。

倫杜欽塔拉2015年從高通跳槽英特爾，領導工程部門開發先進製程，與對手台積電、三星電子較勁。他也是英特爾薪資最高的主管之一，2019年的總薪酬逾2,688萬美元。

倫杜欽塔拉曾備受重用，2016年向高層發布備忘錄，提出解決與對手「競爭力差距」的規畫，過去被視為前執行長科再奇（Brian Krzanich）的接班人選之一，後者2018年因醜聞離職。

倫杜欽塔拉領導的事業體將一分為五，直接向執行長史旺（Bob Swan）負責。在英特爾任職逾20年的老將凱勒赫（Ann Kelleher）將接替技術長梅伯里（Mike Mayberry）執掌技術開發部門，主導7奈米及更先進製程研發，梅伯里則擬今年底退休。製造與營運團隊則由原本記憶體製造部門主管埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）領軍。