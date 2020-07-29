蘋果10年 買20家AI新創公司

蘋果在過去十年收購20家人工智慧（AI）新創公司，數量遠遠多過谷歌與微軟等同業。蘋果部分AI收購案是為iPhone增添新功能，有些則是強化成長快速的服務業務。

根據研究機構CB Insights數據顯示，在2010年至2019年9月之間，蘋果買進20家人工智慧新創公司，數量高居同業之冠，其次是谷歌的14家，同期微軟收購了10家，臉書與亞馬遜則分別收購了8家與7家。

根據CB Insights報告，2010年至2019年9月間，總計有635家人工智慧公司被收購。同期有489家企業買下人工智慧新創公司，其中有431家企業只進行一起收購交易，意味著蘋果在這場AI軍備競賽中取得壓倒性優勢。

蘋果部分AI收購案是為了加強硬體業務，例如2017年買下以色列臉部辨識新創公司RealFace，同年蘋果推出首款具備Face ID解鎖技術的iPhone。

該公司收購人工智慧公司有時是為了提升數位服務，例如2017年收購Shazam協助公司推出Apple Music服務。

近年蘋果的硬體收入持續下滑，2019年iPhone營收首次不到整體的一半，此為2012年來首見，而服務收入則持續攀升。

蘋果自2010年收購Siri展開AI收購潮，雖然Siri語音助理曾引來用戶批評，但蘋果收購Novauris與Voysis改善Siri平台的語音辨識能力。

近幾個月蘋果持續進行AI收購計畫，例如5月買下機器學習新創公司Inductiv，4月收購愛爾蘭自然語言公司Voysis，還有1月斥資2億美元買下Xnor.ai。

蘋果執行長庫克曾說，人工智慧「本質上改變人類與科技互動的方式」，並表示人工智慧對蘋果未來的重要性。Siri和Face ID是蘋果揮進人工智慧領域最顯而易見之處，人工智慧對蘋果服務的重要性預料將持續提升。