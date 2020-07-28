美元創2年新低 美股將大修正？專家揭密

隨著美元流動性問題受到避險需求下降，以及美國聯準會(Fed)與美國財政部貨幣寬鬆政策發揮效果，美元指數在過去一段時間直直墜，續創2年來新低紀錄。對此，專家表示，美元走貶不一定是美國經濟衰弱，但的確可能使美股報酬率在未來6個月遜於海外市場。

通常情況下，黃金價格幾乎與美元指數呈反向關係，股市也是，但隨著新冠肺炎疫情在今年2月底於歐美爆發，導致長達10年的美股牛市走到盡頭，隨著而來的是官方一系列救市行動，導致兩者反向關係不再如此穩固。

ICE美元指數顯示，7月以來美元指數已經累計下跌3.8%，若本周走勢持續走跌，美元指數將創下9年來最差單月表現。

據《MarketWatch》報導，ClearBridge Investments投資策略師Jeffrey Schulze表示，從1973年起，美元貿易加權匯率指數（Trade Weighted US dollar Index）與標普500指數之間的關聯為-0.2，但從2000年起，兩者反向關係更加強烈，關聯來到-0.35，同年，大陸加入了世界貿易組織(WTO)。

Jeffrey Schulze表示，美元走貶不一定是美國經濟衰弱，主要是表現全球經濟較強，這也可能表現在未來6個月美股的報酬率，可能遜於全球股市。DataTrek Reseach共同創辦人Nicholas Colas也表示，2008年金融危機後、2020年新冠疫情爆發所導致的美股股災，都呈現美元貿易加權匯率指數觸頂，與標普500指數觸底的反向關係。

Nicholas Colas認為，美元走貶代表全球經濟最壞的情況已經過去，並非美股出現大幅修正的警訊。

據路透報導，「新債券天王」DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)則是對此現象表示疑慮，認為美國政府預算赤字不斷提升，將打壓美元表現，雖短期貨幣走貶有利美股上揚，但對整體經濟來說相當不利，因為債務問題不容忽視，最終將導致資金外流到海外市場。

摩根士丹利前亞洲區主席、耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）先前也警告，美國政府赤字不斷增加，儲蓄率卻持續下降，可能導致美元兌其他主要貨幣暴貶35%。

據Barron`s 24報導，Sundial Capital Research分析師Troy Bombardia卻有不同看法，衡量美元指數對投資人信心狀況的「Optix Sentiment Barometer」處在極度悲觀的狀態，但追蹤黃金的指數卻處在極為樂觀的狀態，通常這種組合發生時，美元未來3個月走強機率為77%。

（中時新聞網 呂承哲）