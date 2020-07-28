疫情不僅重創經濟 也讓700萬兒受害

聯合國今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶來空前社會與經濟危機，會導致近700萬兒童因營養不良而虛弱消瘦。疫情後果導致的死亡人數料將超過疫情本身。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，根據聯合國兒童基金會（UNICEF）在「刺胳針」（Lancet）醫學期刊發表的分析，今年會多增加670萬名因營養不良而消瘦的5歲以下兒童。消瘦是指人體嚴重營養不良時會流失肌肉和脂肪，兒童會因此虛弱不堪。

如此等於讓國際間至少20年打擊飢餓所取得成果付諸東流。2019年全球估計有4,700萬名兒童過瘦且虛弱，不僅讓他們瀕臨死亡，且影響未來發展、成長與學習。

聯合國兒童基金會警告，若沒有採取立即行動，今年消瘦瀕危的兒童人數將高達5,400萬，數據之高是千禧年以來所未見。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore）說：「自從7個月前出現第一起病例以來，愈趨明顯的是，疫情所帶來的衝擊對兒童的傷害，已超過疾病本身。」

「家戶貧窮與食物供給不足的比例增加，關鍵的營養服務與供應鏈中斷，加上食物價格飆漲，兒童飲食品質下降，營養不良的比例上升。」

研究發現，因疫情衝擊而會消瘦的兒童，多達近80％居住在撒哈拉沙漠以南的非洲與南亞。

此外，整體而言在中低所得國家裡幼童消瘦的比例恐增加14％，相當於一個月會多1萬名兒童死亡。

根據樂施會（Oxfam）資料，全球最窮的1億2,200萬人恐因大規模失業、收入驟減與食物生產中斷，陷入更飢餓與貧窮的深淵。世界展望會（World Vision）估計已有800萬名兒童被迫上街乞討和淪為童工。

法新社報導，在中低所得國家，營養失衡的消瘦占嬰兒死因約1成。最近研究顯示，這次新型冠狀病毒疫情將讓1.4億人陷入極端貧窮，每天靠不到1.9元（約新台幣55元）維生。

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