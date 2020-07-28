染疫巴西總統稱已康復 摘口罩與支持者自拍

巴西總統波索納洛今天在巴西利亞會見支持者時公開拿下口罩；短短數天前他稱自己戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並說染疫對他的健康沒有嚴重影響。

路透社報導，巴西右翼領導人波索納洛（Jair Bolsonaro）本月稍早的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測結果呈陽性反應，因此在住所接受隔離，並於25日稱他最新病毒檢測結果為陰性。

波索納洛今天說：「我沒有任何毛病。」他同時提到說：「對於有其他病史，或到了某個年紀的人來說，每件事都可能有危險。」

巴西是繼美國之後，全球疫情次重的國家。波索納洛因重度淡化疫情嚴重性，且防疫作為少之又少，導致國內病故人數攀升，因而飽受批評。

他今天踏出位在巴西利亞的總統官邸「晨曦宮」（Alvorada Palace），期間支持者要求他摘下口罩，好拍下他的照片或和他玩自拍。

波索納洛一開始拒絕，說這麼做會導致他「登上隔天報紙的頭版」，但他終究還是順應支持者要求，短暫脫下口罩。

波索納洛本月稍早就因脫口罩而挨告。當時他開記者會宣布自己確診染疫，卻當著記者的面脫口罩，巴西記者協會（Brazilian Press Association）因而提告，指控總統危害在場記者的健康。

巴西今天通報確診病例新增2萬3384起，累計有244萬2375起；今天病故人數增加641人，總計死亡人數來到8萬7618人。

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