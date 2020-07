川普扮國際好幫手？專家指北京希望他連任

距離美國11月總統大選不到100天,許多民調顯示,民主黨候選人拜登佔上風。不過,專家認為,北京會比較希望美國總統川普能連任。

據CNBC新聞網27日報導,美國全球安全智庫「戰略預測公司」(Stratfor)資深戰略分析副總裁貝克(Rodger Baker)指出,「老實說,北京情願看到川普政府繼續執政」。他說,起碼到目前看來,這原因在於川普政府執政的方式,還有國際對那政府的觀感。此外,加上美國國內情勢,以及美國內部兩極化等,都賦予北京優勢。

他強調,北京真正害怕的,是美國一致的政策,以及經過協調,能制約中方的國際政策。近年來美中因為貿易、南海問題,新冠肺炎起源與香港國安法等爭議,緊張關係持續升高,最終導致雙方互關總領事館。貝克說,雖然中國大陸國內,尤其是企業對北京的侵略外交有所顧慮,但仍支持北京的國際關係策略。

他認為,中方新民族主義的焦點已由國內轉往國際。長久以來,世界不公平地對待中國大陸,而他們終究需要站起來。他指出,如今陸人有強烈的自豪感。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上周五在加州尼克森總統圖書館發表演說指出,美國不會再容忍北京按劇本篡奪全球秩序,並號召盟友促使中方改變。

另一方面,美國獨立智庫「美國進步中心」(Center for American Progress,CAP)資深研究員福克斯(Michael Fuchs)認為,問題並不在於要不要抗中,而在於要如何最有效地做到這點。

不過他指出,就目前看來,川普政府似乎使出渾身解數,想要看起來對北京很強硬,但真正令人憂心的,卻是沒有明確的戰略──不知道他們要如何達到目的,還有他們想改變的是中方什麼樣的行為。

