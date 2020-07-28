川普扮國際好幫手？專家指北京希望他連任

距離美國11月總統大選不到100天，許多民調顯示，民主黨候選人拜登佔上風。不過，專家認為，北京會比較希望美國總統川普能連任。

據CNBC新聞網27日報導，美國全球安全智庫「戰略預測公司」（Stratfor）資深戰略分析副總裁貝克（Rodger Baker）指出，「老實說，北京情願看到川普政府繼續執政」。他說，起碼到目前看來，這原因在於川普政府執政的方式，還有國際對那政府的觀感。此外，加上美國國內情勢，以及美國內部兩極化等，都賦予北京優勢。

他強調，北京真正害怕的，是美國一致的政策，以及經過協調，能制約中方的國際政策。近年來美中因為貿易、南海問題，新冠肺炎起源與香港國安法等爭議，緊張關係持續升高，最終導致雙方互關總領事館。貝克說，雖然中國大陸國內，尤其是企業對北京的侵略外交有所顧慮，但仍支持北京的國際關係策略。

他認為，中方新民族主義的焦點已由國內轉往國際。長久以來，世界不公平地對待中國大陸，而他們終究需要站起來。他指出，如今陸人有強烈的自豪感。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五在加州尼克森總統圖書館發表演說指出，美國不會再容忍北京按劇本篡奪全球秩序，並號召盟友促使中方改變。

另一方面，美國獨立智庫「美國進步中心」（Center for American Progress,CAP）資深研究員福克斯（Michael Fuchs）認為，問題並不在於要不要抗中，而在於要如何最有效地做到這點。

不過他指出，就目前看來，川普政府似乎使出渾身解數，想要看起來對北京很強硬，但真正令人憂心的，卻是沒有明確的戰略──不知道他們要如何達到目的，還有他們想改變的是中方什麼樣的行為。

文章來源：Beijing would prefer Trump be reelected as it gives China an advantage internationally, analyst says

（ 中時新聞網 楊幼蘭）