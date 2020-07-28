最接近川普的官員 白宮國安顧問確診新冠

據美媒《Politico》報導，一名行政官員確認長達一周未出現在公開場合的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）已確診新冠肺炎，為川普政府內層級最高的官員確診。

報導指出，目前仍不清楚歐布萊恩是如何接觸新冠病毒以及近期與川普最近近距離接觸的程度，而美國有線電視新聞網報導（CNN）指出，歐布萊特最後一次出現在公開場合是在兩周前的10日訪問邁阿密的美國南方司令部。任何接近總統的人都必須定期接受檢測。

另外有媒體指出，另一名知情人士表示，歐布萊恩是參加一場家族聚會後才傳出確診，目前在家自主隔離的他，透過電話工作並參與國家安全會議運作。

CNN報導指出，歐布萊特16日才與一批特勤局幹員與媒體赴英國、法國、德國以及義大利訪問。從國家安全會議在推特上所發布的照片來看，歐布萊特與其他人並未保持適當社交間距，也未戴上口罩。

白宮從5月起就傳出確診連連，川普的助理、副總統彭斯的發言人、甚至是特勤局人員染新冠肺炎，讓川普下令所有白宮內工作人員除非坐在自己座位上，否則在辦公室必須一直戴著口罩。

不過CNN指出，雖然川普下令白宮人人都要戴口罩，但當時他自己並未戴上，稱「天天都檢測沒有需要」，讓許多高階白宮官員也效仿，同樣表示每天都接受檢測的他們並無戴口罩的必要。

文章來源：National security adviser Robert O’Brien tests positive for Covid-19

（中時新聞網 馮英志）