輝瑞、BioNTech疫苗進入最終試驗 股價勁揚

美國百年製藥大廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech周一（27日）表示，兩間企業共同研發的新冠肺炎疫苗已展開人體試驗的最後階段，輝瑞周一盤後一度漲幅超過3%，BioNTech收盤漲2.80%。

輝瑞和BioNTech指出，最後階段試驗包含三萬名來自120個不同地區18至85歲的志願者，如果試驗成功，預計最早可於今年十月呈交審查，並可望在2020年底前供應市場一億支疫苗、在2021年底前供應13億支。

BioNTech創辦人兼執行長沙辛（Ugur Sahin）表示：「展開最後階段試驗的這個決定反映了我們的首要目標，也就是盡快帶給市場一個耐受性良好且高度有效的疫苗，在此同時，我們也會繼續評估其他候選疫苗的可能性。」

本月稍早，輝瑞和BioNTech發聲明表示，他們研發的四款新冠肺炎疫苗在試驗階段皆產生中和性抗體，消息一出令人振奮。

美國總統川普積極推動疫苗的研發及生產，更將疫苗開發行動命名為「神速任務」（Operation Warp Speed），作為神速任務的策略之一，本月22日美國政府宣布，若輝瑞和BioNTech能證明其生產的疫苗安全、有效，並通過美國食品藥品監督管理局（FDA）認可，美國政府將支付19.5億美元向其購買一億支疫苗。

輝瑞預計將於美國時間周二（28日）上午十點公開上季財報。

周一（27日）另一疫苗研發競爭者Moderna也發聲明表示，該公司的新冠肺炎疫苗將進入最終階段試驗，Moderna周一（27日）收盤大漲9.15%。

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