疫情不受控 Fed官員經濟展望偏空

聯準會（Fed）本周將召開決策例會，預料貨幣政策都將維持不變，不過鑒於新冠肺炎疫情升溫，決策官員對美國經濟前景看法已轉趨悲觀，將在會中討論新振興方案的可能選項。

自從6月中的決策例會以來，美國新冠肺炎疫情全面升溫，許多州的確診病例連連創下新高，原本已宣布解封的計畫也被迫喊停，若是疫情無法壓制，勢必衝擊美國經濟復甦。

本次例會一般預料不會調整既定的貨幣政策，但因經濟前景走向偏空，決策官員將討論提供經濟新刺激的可能選項，包括調整購債計畫的規模。

Fed官員近來的談話都強調避免疫情升溫對經濟復甦的重要性，並呼籲政府應採取更嚴格的社交距離措施、戴口罩與擴大檢測。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）日前接受專訪時指出，「其實最主要的經濟工具就在於全民遵守防疫規定的落實程度。」

在今年3月疫情爆發造成經濟全面封鎖後，波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）曾預估美國的疫情會與歐洲一樣在夏季趨緩，但他本月初警告，「不幸的是，事實並非如此，我們抗疫表現遠不如歐洲。」

羅森格倫表示，如果公衛防疫措施未改善，經濟恐將面臨嚴重的衝擊，「Fed的政策也無法完全救回所有的經濟損失。」

美國5月與6月就業市場強勁復甦，兩個月總共新增750萬就業人口，但Fed理事布雷納（Lael Brainard）指出，根據Fed內部經濟學家的即時數據顯示，就業市場的復甦動能恐難以為繼。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）本月初在參加田納西企業圓桌會議時也表示，「企業領袖又開始擔心，消費大眾也是憂心忡忡，大家的共識是這次疫情危機肆虐的時間會比我們預期與計畫的還要長。」

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