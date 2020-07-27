延伊朗武器禁運 美特使訪卡達促盟邦支持

美國國務院伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）今天造訪卡達，尋求集結波斯灣盟國支持延長對德黑蘭的武器禁運。胡克警告，若不能延長禁運，區域衝突將會「加劇」。

胡克今天在卡達召開線上簡報告訴記者：「我和波斯灣這裡以及世界各地的領袖談過，沒人認為伊朗可以自由購買與販賣戰機等傳統武器…以及各式飛彈。」

美國敦促聯合國安全理事會延長預定10月到期的伊朗武器禁運，但俄羅斯與中國希望與伊朗簽訂大型武器合約，揚言在安理會祭出否決權反對。

胡克表示：「如果安理會未能在10月18日前延長武器禁運，伊朗就將得以自由購買與販賣這些武器。」

「想像一下，如果此事發生了，那這個區域會變成什麼樣子，在像是敘利亞與葉門等地的衝突絕對會加劇。」

美國宿敵伊朗在敘利亞內戰中站在敘國政府一方，伊朗在葉門則支持青年運動（Houthi）叛軍，對抗美國盟邦沙烏地阿拉伯為首聯盟支持的政府軍。

華盛頓警告，若安理會不延長對伊朗武器禁運，將會透過動用法律行動來恢復聯合國對伊朗的廣泛制裁。

伊朗也是卡達與沙國為首區域4國爭端的核心。沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國與巴林這4國，因認為卡達與伊朗太過接近且支持激進的伊斯蘭主義分子，於2017年與卡達斷絕外交、經濟與旅遊關係。卡達否認上述指控。

胡克今天重申華盛頓的呼籲，要求解決這4國與卡達的爭端。

「這項爭端持續太久，最終會傷害區域在穩定繁榮與安全方面的共同利益。」