北極圈好熱！這群島氣溫從5度飆上21.7度

挪威氣象研究所通報，位於北極圈內的斯瓦巴（Svalbard）群島氣溫今天創下歷史新高，來到攝氏21.7度，當地每年此時氣溫通常都在攝氏5到8度之間。

根據科學研究，北極圈內全球暖化速度是地表其他地方的2倍。

氣象學家吉斯勒佛斯（Kristen Gislefoss）告訴法新社，斯瓦巴群島連續2天午後都測得攝氏21.2度氣溫，僅略低於1979年記錄到的攝氏21.3度。

不過當地時間傍晚6時左右，氣象站記錄到攝氏21.7度氣溫，創下歷史新高。

據路透社報導，挪威氣象研究所（Meteorological Institute）在社群網站推特寫道，斯瓦巴群島行政中心「朗葉比（Longyearbyen）氣溫打破了41年的紀錄」。

斯瓦巴群島距離北極1000公里，其中最大島嶼為斯匹次柏根（Spitzbergen），是群島中唯一有人定居的島嶼。

這波熱浪預料將延續到27日，氣溫遠高於以往北極圈最熱月份7月均溫。

斯瓦巴群島每年這段期間的氣溫通常在攝氏5到8度之間。

斯瓦巴群島從1月開始氣溫就比正常高出攝氏5度，緊鄰極圈的西伯利亞（Siberia）地區7月中氣溫一度飆升到攝氏38度。

挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）去年2月表示，斯瓦巴群島從70年代初期開始，平均氣溫已躍升攝氏3到5度，若全球溫室氣體排放量持續增加，預料到了2100年氣溫恐上升攝氏10度。

研究中心補充表示，升高的氣溫可能會讓支撐許多建築物、道路和機場的凍土解凍，還可能引發更多雪崩和滑坡現象。

以北極熊棲息地聞名的斯瓦巴群島上有一座煤礦場，開挖所有能源中最會助長全球暖化的煤礦，也有為了「世界末日」作準備的種子庫，從2008年開始收集並儲存世界上的農作物，以防全球發生大災難。

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