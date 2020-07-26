美財長：1兆美元紓困案近期推出

美國財政部長穆努欽今天說，共和黨人將於27日公布新一輪新冠肺炎紓困案。他與總統川普的幕僚長會面，讓這項數天前還難產的1兆美元（約新台幣29.4兆）方案不致胎死腹中。

穆努欽（Steven Mnuchin）今天也在國會山莊告訴記者，延長已到期的失業補助是川普的優先要務，但補助金額將大幅減少。他說，這份補助每周多達600美元實在「荒謬」，會讓人不想返回工作崗位。

穆努欽並承諾，8月間將發放新一輪的1,200美元（約新台幣3.5萬元）振興支票。

穆努欽今天與川普的代理幕僚長梅多斯（Mark Meadows）以及共和黨人在國會山莊商談數小時後表示：「我們準備儘快動作。」他說，川普「絕對」會支持共和黨即將推出的方案。

穆努欽是在民主黨人公開介入這份更新版提案前，發表上述樂觀的評估。共和黨這份提案還只在與聯邦參眾兩院民主黨領袖商討的起步階段。

穆努欽表示，他最近打了電話給眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以及參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），下周將就範圍更大的協議展開穿梭協商。

1兆美元振興方案23日因共和黨內部對金額、範圍與細項喬不攏而破局之後，白宮與參院共和黨人急忙重整旗鼓。

這份方案預料會撥款1,050億美元協助學校重啟，並對採檢以及企業津貼撥出新款項，包括新一輪貸款、減稅、以及新冠肺炎疫情相關訴訟也可享有廣泛的法律責任保障。

白宮團隊稱外界過度放大共和黨參議員不合問題，還說川普目前重心都放在提供振興方面。

共和黨人積極行動，是因每周600美元的失業補助即將到期。白宮提出失業補助減至每周100美元的方案，參院共和黨人則希望每周能有200美元，但一般共識都是逐步取消固定金額的補助方案，改為依照失業勞工先前薪資，以不超過薪資7成的金額來發放。

梅努欽也表示，1,200美元的款項會根據先前補助支票的公式來發放。舉例來說，收入7萬5,000美元以下者可拿到全額1,200美元，超過7萬5,000美元者會依照收入比例領取，收入超過10萬美元者則不會拿到這筆錢。

穆努欽說：「我們會在8月讓大部分人拿到這筆錢，那會幫到大家。」

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