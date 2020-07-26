Fed貨幣政策會議 成本周焦點

美國聯準會（Fed）舉行7月貨幣政策會議，為本周國際市場最矚目的焦點。在歐盟批准成立復甦基金來挽救經濟，和美國新冠肺炎疫情持續擴散下，外界十分關切Fed對經濟情勢看法，和是否提出進一步寬鬆措施，來提振美國經濟表現。

Fed的6月會議紀錄顯示，多數決策高層支持在利率和買債等政策措施上，向市場給予更明確的前瞻指引，因此Fed在7月會議上是否就貨幣政策向外界提供更清晰訊息，極受關注。

除了Fed會議外，美國本周公布多項重要經濟數據，也會影響到金融市場的變化。周一數據有7月達拉斯Fed製造業指數，和6月耐久財訂單。周三為6月待完成交易房屋銷售，和上周原油庫存。

周四公布第二季國內生產毛額（GDP）和上周初領失業救濟人數。周五7月芝加哥採購經理人指數（PMI），密大7月消費者信心指數初值，6月個人支出、所得、個人消費支出物價指數，以及第二季雇用成本。

其中最受關注的是第二季GDP數據。國際貨幣基金（IMF）最近報告預測美國第二季GDP會年跌37％，2020年全年萎縮6.6％。

由於IMF認為要花很長時間才能讓經濟復原，因此市場對美國消費信心、個人支出與所得、和耐久財訂單等數據極重視，希望從中了解目前經濟情勢與未來可能的發展。

本周同樣公布第二季GDP的國家與地區，包括周四的德國，和周五的歐元區、義大利、西班牙和澳洲等主要國家。外界早已對第二季疫情重創經濟，做了最壞打算。

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