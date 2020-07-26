美國航空2.5萬名員工 面臨無薪假

美國疫情再度惡化讓好不容易稍有起色的航空業需求再度降溫，迫使美國航空（American Airlines）預先通知2.5萬名員工可能放無薪假。這批員工多為第一線工作人員，包括2,500名機師、1萬名空服員及3,200名維修技師。

美國航空執行長帕克（Doug Parker）與總裁伊桑（Robert Isom）15日於內部通知中表示，公司原先預期航空業需求能在10月前「穩定復甦」，但「不幸事與願違」。

兩人表示：「隨著美國新冠肺炎確診病例再度爆增，各州政府重新實施防疫禁令，導致航空旅客需求成長減速。」

截至去年底為止美國航空共有13.4萬名員工，人力規模大於美國其他同業。美國政府先前對航空業提供250億美元紓困金後，美國航空獲得58億美元現金及貸款來支持發放薪資，但該公司當時已警告9月底紓困案到期後難以避免無薪假。

美國航空15日再度強調，10月起人力過剩將使2.5萬名員工面臨無薪假，其中包括18％的機師、37％的空服員及22％的維修技師。該公司正效法同業鼓勵資深員工自願提早退休或休長假，希望能減少無薪假人數。

美國航空機師工會發言人塔哲（Dennis Tajer）表示：「無薪假相當殘酷，等於是以實際數字來突顯疫情對航空業及美國經濟的衝擊。」

美國各家航空公司員工組成的工會近日正積極遊說政府，希望國會盡速立法追加250億美元航空業紓困金，將紓困期限延至明年3月底。

帕克與伊桑也表示，假設國會順利通過第二波航空業紓困案，10月起各家航空公司被迫放無薪假的員工人數「可望大幅減少」。