航空業恐大裁員 工會呼籲更多金援

新冠肺炎疫情升溫讓航空業回復營運的希望破滅，在美國政府250億美元補助到期後，航空業者預告秋季可能裁員數萬人，工會呼籲國會提供更多援助。

美國國會3月通過2.2兆美元振興方案，其中有250億美元分配給航空業，業者接受該聯邦紓困貸款的條件之一是9月30日前不得裁員或減薪。這筆款項主要用來支應航空公司夏季的勞工成本，協助業者度過難關。

然而美國的新冠肺炎確診案例持續攀升，部分城市和州再次頒布旅行禁令，讓飛航需求直線下滑。

美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）近日表示，聯邦補助到期後，可能有6.1萬人得休無薪假。西南航空也示警工作機會可能流失。

西南航空執行長凱利（Gary Kelly）向員工表示，裁員和無薪假依然是公司最後的選擇，但在目前極為艱難的環境下，我們不排除精簡人事的可能。

代表機師、空服員和技師的大型飛航工會，要求薪資補助延長六個月，希望政府再提撥320億美元，援助客機和貨機業者與航空承包商。

工會在信中表示，「這是國會信守承諾，讓航空公司員工保有工作最簡單又最快速的方法。」

美國國會上周復會，議員正在協商第五輪新冠肺炎紓困案，這有可能是美國11月大選前最後一輪振興方案。600美元額外失業保險福利將於7月31日到期，且國會將於8月7日休會，兩黨議員得在有限的時間解決政策議題。

部分議員認同航空業需要更多政府援助。奧勒岡州議員狄法羅（Peter DeFazio）與其他六名議員上書參院與眾院領袖，敦促政府提供更多航空員工薪資補助。

航空公司近幾個月不斷示警，業務復甦可能需要一年時間，公司必須裁員才能維持生存。