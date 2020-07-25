中美大戰現轉機？ 新一輪高層貿談傳將登場

消息人士25日透露，中美官員可能將於8月舉行會晤，以評估第一階段貿易協定的履行狀況。在中美雙方互關領事館，導致衝突升級後，兩國關係可望迎來重要轉折。

香港《南華早報》引述消息人士說法透露，大陸國務院副總理劉鶴和美國貿易代表萊海澤可望在8月舉行會晤，目的是針對今年1月15日簽署的中美第一階段貿易，評估實際執行狀況。

雙方達成協議時決定，每6個月舉行一次會談，以核實協定履行情況，並繼續進行談判。大陸在協議簽訂後的數個月內，大幅增購美國農產品，但受到新冠疫情影響，預計陸方無法完成先前承諾的購買量。

有分析認為，最近雙方因互關領事館，導致關係急劇惡化，恐成為會談順利舉行的絆腳石。但也有消息人士指，此次會晤預計將成為中美關係的「重要轉捩點」。

值得注意的是，美國總統川普23日就陸美首階段貿易協議表示，「對我來說，這項協議意義不大」。

北京政府的1名顧問認為，鑒於兩國關係的糟糕現狀，新一輪貿易談判不太可能成功，「貿易話題在整個中美關係中失去了分量」。

美中貿易全國委員會副會長派克（Jake Parker）則表示，兩國應維持良好的談判氛圍，「這比以往任何時候都重要」。他認為，陸方在向外國企業開放金融市場方面，的確取得了一些進展。

（ 中時 施施）

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