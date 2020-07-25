華為折戟倫敦 柏林攻防戰很難樂觀

繼英國7月14號決定排除華為在英國第五代電訊產業（5G）發揮作用之後，歐洲最大經濟體、同時政治影響力日益增長的德國，已成為下一個戰場。分析人士認為，由於德國議會目前的情勢與英國議會的情勢頗為雷同，柏林可能跟進倫敦的做法，但德國政壇人士對結果仍持審慎態度。

《美國之音》報導，近年政壇影響力日增的德國在野的綠黨重量級議員兼歐洲議會中國事務代表團團長布提克菲爾（Reinhard Buetikofer）表示，華為一案在德國目前「塵埃尚未落定」。

他說，英國的決定很有可能會對德國內部產生影響。「過去，那些支持華為5G網路的人會認為英國人對華為問題比我們了解，人家都沒採取什麼行動，我們憑什麼採取行動？」顯然英國的決策會這一說法構成釜底抽薪的作用。

報導表示，布提克菲爾本人強力主張德國應當與華為脫鉤。在英國宣佈禁用華為後，布提克菲爾在推特上發文直接挑戰德國總理梅克爾：「現在輪到柏林採取行動了！總理本人難道真的是要不惜一切、阻擋歐盟、美歐、以及五眼聯盟在這個問題上共同聯手麼？」

出任總理已15年、被認為明年將卸任的梅克爾一再強調要繼續與北京對話，但大陸在新冠疫情、香港問題等因素而遭到西方國家抵制，包括梅克爾所屬政黨在內的政黨，都有許多人公開表示反對華為。其中包括可能角逐基督教民主聯盟下一任黨魁的諾特根（Norbert Noettgen）、社會民主黨、勢力日漸增長的綠黨、自由民主黨，都已正式宣佈反對華為參與德國的5G建設。

報導說，反對華為的人士所持的理由是「中國政府自己明確表示與西方之間展開的是體制之爭，我們憑什麼對此視而不見？」他們認為梅克爾內閣的對華政策明顯「落後於時代」。角逐下一任基民黨黨魁的諾特根表示，「中國公司，包括華為在內，不管他們願意不願意，關鍵時刻都必須服從於中國政府的指令；基於這一點，如果允許華為來控制下一代網路，國家安全將無從談起。」

報導指出，梅克爾曾表示，華為已經向德方保證說不會有任何間諜行為，並以此作為信任的基礎。

布提克菲爾則直接了當地說，華為創始人兼長期負責人任正非本人就是共產黨員，「你把我們當傻子麼？」中方已暗示德國，如果反對華為，德國汽車產業在懲罰名單上將會首當其衝。他表示，「不錯，汽車業在德國經濟中確實重要，但還是比不上整體國家利益。」

（ 中時新聞網 盧伯華）

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