美大選川普對拜登 台人支持誰？民調超意外

雖然川普政府近期增強挺台力道，如支持我國參與世界衛生大會，以及參議院剛通過的國防授權法中支持台灣參與環太平洋軍演。不過，對於4個月後牽動美中台三邊關係的美國總統大選，根據美媒《新聞週刊》委託民調公司Redfield & Wilton Strategies對台灣關於美總統大選民調中顯示，希望民主黨籍拜登贏得大選的民眾略多於川普。

報導指出，在這份針對香港以及台灣關於美總統大選的民調中，在15日至18日訪問1200名以上台灣成年人，以及19日至21日訪問1000名香港人，其中發現台灣受訪者似乎對種族爭議不感興趣，約44%民眾表示至今仍不清楚比較偏向支持誰，不過拜登（Joe Biden）以29%的受訪者支持度，小幅勝過川普的26%。至於香港部分，川普則以33%受訪者支持些許超過31%的拜登。

報導指出，目前川普與拜登在競選中，都各自展現自身對北京強硬的一面，兩人同樣都反對北京剛推出的港版國安法，也都展現對台支持，如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與拜登1月時對蔡英文總統連任表達祝賀。此外，隨著大陸增加南海區域以及台灣海峽增加軍事活動，華府上周也正式挑戰北京的南海聲明，稱其全數違法。

不過對於川普政府一再將新冠疫情歸咎於北京，拜登則反控川普「什麼都怪陸」，且激進改變他在歐巴馬政府任內的溫和東亞政策，在一場演說中表示「川普把一切都怪在大陸身上，但你知道的，人們難以區別其中差異，有的是從南韓、有的是從北京，這就是亞洲，但川普正在藉此作為切入點」。

（中時新聞網 馮英志）

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