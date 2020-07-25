孟晚舟提新文件 控美選擇性引用對她不利證據

中國電信巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟，為防止被加拿大引渡到美國，提出新的法庭文件，指稱美國政府拿她當作與中國談判的籌碼，並在證據上誤導加拿大法院。

孟晚舟的律師團在新的法庭文件中表示，美國總統川普曾說，如果有助美國與中國達致更好的貿易協議，他「肯定會干預」此案。

律師團表示：「這些訴訟程序已經不單純了，即使法庭無疑懷有善意，這些程序也不再能合理地被視為公正。」

加拿大在美國要求下，於2018年12月1日在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。美方指控，華為利用子公司「星通技術」（SkyCom）與伊朗交易，卻未如實告知匯豐銀行華為與星通的真實關聯，使得匯豐銀行面臨違反美國對伊朗制裁規定的風險。美國禁止國內企業及銀行與伊朗貿易往來及金融交易。

美國尋求把孟晚舟引渡到美國，但她自稱無罪，予以拒絕。加拿大法庭預計在2021年初就引渡做出決定。

孟晚舟在新的法庭文件中質疑數項美方指控，並舉出幾個她認為美方為私利而歪曲事實的例子。

根據她提出的法庭文件，美國在這起對她不利的案件中「不當剪接」相關紀錄，包括選擇性地引用證據，以「支持（她應負）刑事責任的說法」。

美國政府先前引用一項關鍵證據佐證孟晚舟說謊，即2013年8月孟晚舟給香港匯豐銀行的PowerPoint檔案，共有16頁。孟晚舟的律師團針對這項證據反擊。

律師團表示，美國政府選擇性引用這份檔案，誤導了加拿大卑詩省最高法院，美國針對孟晚舟及華為的案件紀錄略去其中兩頁「高度相關的資料」，令人覺得孟晚舟從未向匯豐銀行告知星通與華為在伊朗有生意往來，或華為與星通持續有商務關係。

律師團表示，檔案第6頁和第16頁顯示，孟晚舟其實對匯豐銀行相當坦誠，資料提到「作為華為的生意夥伴，星通在伊朗與華為在銷售及服務上合作」，以及華為「與星通有正常且可控的商業合作」，意味華為掌控星通，而這些資料都被美方略去。

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