港媒：中美新冷戰 不能低估擦搶走火可能性

中國和美國關係持續惡化，日來備受香港政經界及媒體關注，有香港媒體指出，不能低估來數月兩國擦槍走火的可能性；也有評論指中國正小心應對美國的挑戰。

明報今天發表社評指出，中美關係螺旋向下，互封總領事館是最新一章，然而至少北京方面仍然呼籲美方為「推動兩國關係重回正常創造條件」，反觀美國總統川普（Donald Trump）政府卻不斷把對抗升級。

社評表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日在尼克森總統圖書館，以「共產中國與自由世界未來」為題發表演說，實際就是「新冷戰宣言」，標誌由尼克森（Richard Nixon）揭開的半世紀中美交往合作告一段落，美國要用當年對付蘇聯的方法，包括發動盟友圍堵封殺，以及從中國人民入手，推動「政權更替」。

但社評引述美國前東亞事務助理國務卿素爾（Daniel Russel）說，蓬佩奧的口誅筆伐，反而有可能促使中國大陸民眾更支持中國國家主席習近平。

社評並指出，新冷戰與舊冷戰的分別，就是當年東西方壁壘分明，雙方經貿交往有限，反之現在中國跟美國以至西方各國，多方面都有緊密關係。

此外，美蘇冷戰，西方國家跟隨美國，一大原因是蘇軍威脅就在眼前。相比之下，目前沒有多少西方國家認為自己正面臨中國的軍事威脅。

社評表示，每逢美國大選，常有「十月驚奇」之說，意即大選前發生衝擊選情的突發重大事件，觀乎目前中美關係之劣，未來數月兩國擦槍走火可能性不能低估。

香港經濟日報也發表社評指出，美國繼命令中國關閉駐休士頓總領事館後，蓬佩奧又發表堪比當年掀起冷戰序幕的反中國強硬演講，還迫令歐洲於其所謂環球意識形態大戰選邊，圖使世界三足鼎立格局向美方傾斜。

而中方的反擊是要求美國駐成都總領事館停運，顯得對等卻克制，表明無意主動破壞中美關係，以免對抗螺旋升級。

但美國對中國步步進逼，已認定中國為最大威脅。

社評表示，中美關係可算陷入了尼克森1972年訪問中國為兩國復交鋪路以來的低谷，歐洲目前卻與中國有複雜的競合關係，絕非如當年那樣視蘇聯為敵人。

此外，有別於冷戰鐵幕時期，歐盟老大德國和法國對美國尤其川普的「頤氣指使」已有不滿，非必要都不想在中美間選邊站，希望能盡量自主決定日益蓬勃的對中國經貿往來。

社評認為，中國正面對極大挑戰，但政治從來是講利益，中國正十分小心應對美國無所不用其極的狂攻猛擊，竭力保持與其他國家的正常關係外，近期也聚焦國內大循環，激活內需，以滿足就業需求及恢復經濟發展，「求人始終不如靠自己」。

延伸閱讀

誰比川普更讓美國人討厭？科技CEO意外躺槍

跟進美國 歐盟擬限制對港出口鎮壓或監視技術

陸休士頓總領館關閉期限到 美官員破門搜查