誰比川普更讓美國人討厭？科技CEO意外躺槍

在美國人眼中，誰比總統川普更讓人討厭？外媒一項最新調查顯示，社交媒體臉書執行長（CEO）祖克柏（Mark Zuckerberg）的支持率是美國任何一家科技公司CEO中最低，也比川普更不受歡迎，原因在於愈來愈多美國選民開始反對臉書。

Forbes報導，一項調查顯示，受訪者認為臉書的社會影響弊大於利，73％的人認為祖克柏的權力太大，也有41％的人認為他應該辭職，顯見多數民眾對祖克柏及其擁有的權力感到不滿。調查指出，在美國選民心中，祖克柏甚至比祖克柏更不受歡迎。

另有57％的人認為臉書主要對社會造成傷害，而71％的人則認為該公司「以賺錢為優先考量」可能對會造成社會傷害。

事實上，臉書近期遭到星巴克、美國牛仔褲業者Levi’s和百事公司等企業抵制刊登廣告，目的是敦促臉書和其他社群平台嚴禁鼓吹暴力、宣揚種族歧視、散播假消息等言論。

之所以遭多家企業杯葛，因為在早前的美國反警察暴力示威浪潮中，川普在推特發文上警告「一旦有搶劫就開槍」，結果被推特認定「涉嫌煽動暴力」，而將這則貼文隱藏。但祖克柏卻認為川普的這則貼文，沒有違反臉書政策，拒絕刪除上述貼文的臉書版本，因此引發部分員工和社會不滿。

此次調查由專注於科技政策的美國非營利組織Accountable Tech與GQR Research在7月15日至19日進行。

（中時新聞網 吳美觀）