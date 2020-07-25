陸美互相關閉一個領館 誰的「戰損」更大？

陸美互相關閉一個領事館，誰的「戰損」更大？大陸立場鷹派的《環球時報》引述國關學者分析，美國駐成都總領館的業務具有更強的戰略意義，而大陸駐休士頓領事館的業務則主要集中在領事服務方面。

據公開信息顯示，大陸駐休士頓總領事館於1979年設立，是大陸在美國最早設立的一個總領館，其領區為美國東南地區八州和一聯邦領地：德州、俄克拉荷馬、路易斯安那、阿肯色、密西西比、亞拉巴馬、喬治亞、佛羅里達州和波多黎各。而美國駐成都總領館於1985年設立，覆蓋地區為中國西南地區，包括四川、雲南、貴州、西藏和重慶。

外交學院國際關係研究所教授李海東分析，大陸駐休士頓領事館的業務主要是服務移民到德州的大量華人華僑，在其他業務上遠不能同紐約、舊金山等領館相比。在全球疫情尚未結束的時刻，簽證等領事需求也會較以往明顯降低。

而就美國駐成都總領館來說，李海東認為，從業務範圍考慮，其管轄的區域雖然有限，但涉及到中國大陸的西藏和西南少數民族地區，具有較強的戰略安全性質。近年來，很多關於西藏與西南少數民族地區等扭曲大陸治理真相的所謂信息資料，均系美駐成都領館通過其管道收集。如果未來美國真如蓬佩奧在尼克森紀念館發表演講所言，加大在大陸境內推動「顏色革命」的力度，也更容易在該區域為大陸製造麻煩。

一名不願透露姓名的陸美關係專家透露，近年來，美國長期利用其駐成都領館來干涉西藏內部事務，並進行滲透，對西藏地區的穩定帶來負面影響。大陸外交部發言人汪文斌24日在外交部例行記者會上就把話挑明了說：「美駐成都總領館的一些人員從事與其身份不符的活動，干涉中國大陸內政，損害中國大陸的安全利益。中方已多次就此提出交涉，美方對此心知肚明。」

兩家領事館所轄區域的一個相似性是都有較多高科技企業。休士頓附近區域分布有較多航天航空和醫藥企業，高校和高科技企業較多。美國國家航空航天局的任務控制總部——林登•約翰遜宇航中心就位於休斯敦所在的得克薩斯州。而四川則有較多軍工企業，大陸的核武器研制單位中國工程物理研究院、有「中國核動力工程的搖籃」之稱的中國大陸核動力研究設計院以及西昌衛星發射中心均在該省。

此外，四川省和德州也都有較多對方民間企業存在。不過，專家認為，領館關閉並不意味著對方企業在該區域就不能正常運作，更不意味該區域的陸美經貿往來會中止，不過一些企業和人員在辦理簽證手續上會更麻煩一些。

報導稱，對於誰的「戰損」更大，網友們顯然還認為存在很多「軟指標」。中國大陸做出對等反制後，不少大陸網民為美國領事工作人員感到「十分可惜」，因為他們將就此告別成都的火鍋或川菜。有網友戲稱，「你關我領館，我斷你在成都吃好吃的路，精準打擊」；也有網友表示，告別可愛的熊貓也是一項巨大的損失。而華人會在休士頓面對怎樣的「軟戰損」？有網友表示，在德州大量的月子中心恐怕要有不小經濟損失了。

（中時 藍孝威）

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