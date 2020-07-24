中美戰火熾 金價衝破1,900美元

中美關係緊張加劇，帶動黃金避險需求，金價連五日上漲，24日盤中突破1,900美元大關，成為2011年以來最高水準。

黃金現貨價格上漲0.8％，每盎司報1,902.32美元，刷新23日創下的九年高點1,897.91美元。紐約8月期金揚升0.1％，每盎司報1,890.90美元。

金價的盤中歷史高價為1,923.70美元，也是在九年前締造。

由於中美外交衝突升級，加上新冠疫情衝擊經濟擔憂持續，市場籠罩濃厚避險情緒，因此帶動金價持續上攻、本周以來累漲逾4％。

銀價同樣耀眼，本周預料將是1987年以來表現最佳的一周。

獨立分析師Ross Norman表示，疫情的經濟衝擊加上美國經濟V型反轉的希望渺茫，對金價構成支撐。中美衝突為金價漲勢添加薪火，但影響應該不會持久。他認為，金價一旦邁過1,922美元，將直奔2,000美元。

另外，美元持續疲軟在近兩年低點，美元指數本周將成為六月初以來跌幅最深的一周，也是金價上漲的助力之一。黃金今年以來已經大漲24％，延續去年初展開的上升波段。

銀價24日盤中上揚0.5％，報每盎司23美元，本周已經累漲17％，主要是因為工業活動復甦可望推升白銀需求。

許多大戶投資者，包括最大對沖基金橋水的創辦人達利歐（Ray Dalio），新債券天王岡拉克（Jeffrey Gundlach）和基金大戶瓊斯（Paul Tudor Jones），近月來相繼推崇持有黃金，理由是全球商業活動萎縮及各國政府債務大幅增加。