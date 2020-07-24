巴菲特砸8億美元 加碼美銀

股神巴菲特旗下柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）本周稍早加碼買進美國銀行（Bank of America）3,390萬股，約合價值8.133億美元。柏克夏持有的美銀股票總計來到逾240億美元，亦是這家投資巨擘本月繼收購Dominion Energy天然氣事業後再度出手。

由柏克夏海瑟威向美證管會（SEC）申報文件顯示，該公司本周一到周三購入美銀股票。

在新冠肺炎疫情不明朗、全球與美國經濟前景蒙塵之際，原本就握有龐大美銀股票的巴菲特，決定再加碼投資這家美國重量級銀行。

柏克夏此次購買美銀股票的每股平均價格24美元，持有的股票增加至將近9.82億股，握有股份升至11.3％。

受此消息帶動，美銀股價周四逆勢上漲1％至24.54美元，該日美股大盤下挫。美銀漲幅也優於摩根大通、花旗、富國等同業，柏克夏也持有摩根大通與富國股票。

今年以來美銀股價跌落約31％，反觀標普500指數同期增長0.8％。

截至3月31日止，美銀是柏克夏手中持股部位第二多的企業，僅次於蘋果。

巴菲特在5月柏克夏年度股東會上釋出樂觀訊息，他當時向股東表示，「沒有什麼能夠阻擋美國，美國的奇蹟、美國的魔力會一直持續下去。」

但這位奧馬哈先知當時提到，由於疫情使得航空業前景黯淡，柏克夏海瑟威已出清聯合、美國、西南與達美等所有航空公司股票。

美銀股票並非柏克夏7月買進的唯一標的。本月初柏克夏甫斥資近百億美元收購Dominion Energy的天然氣運輸和貯存事業。

根據柏克夏申報內容，該公司在4月底到7月初投入50億～60億美元買回自家股票。