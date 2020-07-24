高盛一句讓蘋果臉綠 水果過熟該懂得放開手

高盛認為蘋果股價已經超漲，近期的漲勢可能難以為繼，建議投資人在前景更明朗之前，避開蘋果股票。蘋果預計在30日公布會計年度第三季（至6月底止）業績，高盛預期蘋果不會提供本季財測。

蘋果第三季財報即將出爐，高盛分析師將焦點放在會計年度第四季（至9月底止）財測。基於新冠肺炎的不確定性，以及蘋果有可能延後發表5G iPhone，高盛認為蘋果不會提供本季財測，投資人將無法得知新版iPhone是否會如期上市。

高盛分析師霍爾（Rod Hall）預測，若新一代iPhone延後一個月推出，蘋果10至12月的營收可能減少7％，獲利恐下滑6％。

不過高盛亦指出，儘管供應商與媒體不斷臆測蘋果可能延遲發表新版iPhone，但蘋果強勁的供應鏈可能帶來驚喜。

高盛預期2020年底前需求持續萎縮，將衝擊蘋果新會計年度的獲利。高盛對蘋果2021會計年度（至2021年9月底止）的獲利預測較華爾街低了16％，主要因為銷售量、平均售價和銷售成長率恐令人失望，且服務營收成長可能減速。

霍爾在報告中指出，有鑑於此，我們認為蘋果近期的股價漲勢難以為繼，故建議投資人避開蘋果股票。

高盛維持蘋果股票「賣出」的投資評等，但將目標價由263美元上修至299美元，華爾街的平均目標價為369.18美元。高盛的目標價較蘋果23日收盤價371.38美元低了將近20％。

高盛指出，蘋果會計年度第三季業績可能符合預期，但外界的焦點依舊是2020年末期，觀察市場對蘋果產品的需求是否會回溫。

華爾街預估蘋果會計年度第三季營收將達521.2億美元，每股盈餘2.05美元。

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