那指開盤跌近2％ 台積電ADR獨強飆漲10％

英特爾（Intel）7奈米晶片製程將較原訂時程延後六個月推出，成為台積電助力。24日美股早盤，台積電ADR大漲10.46％，報74.46美元。

英特爾股價則在盤中崩跌17.27％，報49.97美元。

在中美關係持續惡化，科技股財報表現不如預期，美股近期走勢回檔，美股周五開盤（24日）下跌118.92點、以26,533.41點開出，然而，全球晶圓代工台積電受到英特爾先進製程受挫，台積電ADR暴衝漲10%。

截至台北時間下午9點50分，道瓊指數下跌112.46點或0.42%、暫報26,539.87點；標普500指數下跌25.02點或0.77%、暫報3,210.64點；代表科技股的那斯達克指數淪為重災區，下跌203.08點或1.94%、暫報10,258.34點。

不過，台積電Q2財報亮眼，多家客戶下單讓產能預計能滿載到年底，加上英特爾7奈米製程發表恐延遲1年影響，台積電ADR股價飆漲7.16美元或10.63%、暫報74.53美元。

聯電則是受到多家外資追捧，調高目標價，28奈米製程也有多家客戶下單等利多下，周四(23日)股價漲停在19.25元，創12年來新高，聯電ADR當日股價也創高，不過周五股價回檔，下跌0.02 美元或0.59%、暫報3.35美元。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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