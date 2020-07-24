無緣V型復甦？ 美國經濟恐再陷衰退

來自企業、預測機構和政府分析師的分析和數據顯示，疲弱的美國經濟復甦過去一周幾乎沒有加速跡象，而且有跡象顯示5月和6月就業職位的快速增長可能正在消退。

隨著一些州對商業重新實施限制，特別是收緊對酒吧和餐館開業的規定，又有140萬人申請失業金。初請失業金人數高於前一周，這是自3月全美進入緊急狀態以來的第一次。

III Capital Management首席分析師Karim Basta表示，7月新增數百萬個就業職位的預期「過於樂觀了，在經歷了兩個月的大幅改善後，可能會趨於平緩」。

這將導致美國就業職位仍比2月低出約1,400萬個。約有3,200萬人每週領取失業救濟，但隨著聯邦政府的擴大補貼在未來幾周到期，這些救濟金可能會大幅縮減，從而進一步打擊經濟在持續衰退期間的支出能力。

美國經濟確實在5月和6月增加了700多萬個工作職位，因為企業寄望新冠疫情得到控制，且經濟即將穩步反彈，因此召回休無薪假的員工並且招聘新員工。

但從其他地方可以看到，就業市場進一步大幅復甦面臨著威脅。

員工時間管理公司Kronos的數據顯示，自6月底以來，美國除東北部以外的其他地區多個行業的工作班次增長基本上停滯。3月和4月，美國東北部爆發了嚴重的疫情，但在其他地區感染人數激增時仍相對受到控制。

小型企業的招聘活動可能已經停滯不前。Homebase的數據顯示，截至7月19日當周的就業人數略有下降，且自6月以來基本持平。該公司的用戶主要是小企業僱主，尤其是餐館。

聯準會官員稱，Homebase是他們密切關注的最新高頻數據來源之一，聖路易斯聯儲基於該信息發佈的就業預估顯示，7月整體就業將下降。

近期其他數據喜憂參半，進一步表明美國經濟復甦目前仍不溫不火，各州努力控制疫情，消費者和企業也在思考如何安全運營。

例如，越來越多的州和企業要求佩戴口罩。衛生官員稱通過這一簡單的舉措，可以讓更廣泛的活動在較低的公共健康風險下繼續進行。

摩根大通分析師Jesse Edgerton表示，可能有初步跡象顯示該信息在發揮作用。他在週三的分析中寫道，今年夏季早些時候，個人在餐廳的信用卡支出與兩周後新冠病例增長之間的關聯大得令人信服；但近幾日這種關聯減弱，「表明戴口罩和室外就餐等預防措施開始打破經濟活動和疫情蔓延之間的聯繫。」

但他表示，目前為止信用卡支出按月持平，「暗示5月和6月初出現的快速經濟反彈已失去動能，但並未逆轉。」

衡量店舖客流量的指標上周上漲，手機追蹤公司Unacast及Safegraph均顯示零售店客流量增加。Unacast估計，截至7月18日的一周，零售客流量與2019年水平的差距在15%以內。

更廣泛的經濟指標則基本持平。高盛一項衡量工業活動的指標略有改善，但一項消費者指數沒有變化。紐約聯邦儲備銀行的每週經濟指數略有下降。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）追蹤經濟復甦的指標略有下滑，為五周以來的第三次下降，受新冠感染和死亡病例增加以及需求指標走軟拖累。

「儘管6月零售銷售、就業和工業生產的反彈令人心動，但政策制定者不應被後視鏡經濟學所迷惑，」牛津大學（Oxford）的分析師們寫道，「到7月中旬時，經濟的第一個復原階段顯得相當脆弱，再次下跌的風險是切實存在的。」

文章來源：路透

（ 中時新聞網 趙永紝）

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