2020東奧前途未卜 牽動安倍解散眾院戰略

全球疫情持續延燒，讓延期到2021年的2020東京奧運能否如期登場成未知數，由於日本首相安倍晉三兼任自民黨總裁任期明年9月將屆，能否如期舉辦東奧牽動何時解散眾議院戰略。

日本時事通信社報導，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後一年舉辦的東京奧運與帕運，明年能否順利舉辦關係到安倍的命運。日本政府雖然不惜透過簡化賽事等作法讓東奧如期登場，但要達成當初預期能帶來的經濟效益，看來已希望渺茫。

隨著日本境內疫情持續擴大，一旦東奧最後被迫取消的話，造成的打擊難以估算。

安倍兼任自民黨總裁的任期明年9月將屆，被安倍視為「歷史政績」的東奧，也左右了眾議院解散進行總選舉的戰略。

「讓我們再一次創造出日本在世界上躍升成長的氣勢」，安倍在6月20日的網路節目上，以象徵日本高度經濟成長的1964年東京奧運為例，強調一定要讓這次東奧如期登場的決心。

不過，疫情目前看不到平息的可能，讓安倍政權內瀰漫危機感。安倍3月在確定東奧延後一年舉辦時曾公開說要「以完整的形式舉辦」，但現在政策方向有意轉變成「簡化舉辦」，主因還是為了避免東奧因疫情被迫取消。

主導東奧朝「簡化」方向舉辦的是日本東京奧運、帕運組織委員會主席森喜朗。他6月中旬跟日本政府相關人士通電話時說，再這樣下去有可能被迫取消，應該預先提出各種選項給國際奧林匹克委員會（IOC）。

受到疫情影響，日本對外國觀光客的需求也大減，無可避免將減少東奧預期產生的經濟效益。即便如此，安倍跟親近的自民黨幹部說，就算真的走到「無觀眾」，也應該辦下去，外國觀光客銳減是沒辦法的事。

安倍政權幹部說，要完全抑制疫情舉辦奧運是不可能的事，「目標是舉辦跟新型冠狀病毒共存的奧運」；有關開幕儀式，目前也考量到可能不舉辦大規模各國選手進場，而是改由各國或地區派一名代表參與。

但在另一方面，隨著國外選手入境日本可能造成疫情擴散的憂慮也沒有消失。日本政府相關人士嘆氣說，東奧已經無法成為經濟成長的契機，「反倒只變成防疫負擔」。

不過，檯面下也有「東奧可能不得不取消」的氣氛。一名自民黨資深人士說，「東奧應該辦不成了吧」，最後判斷能不能舉辦的時間點，大概落在2021年3月，只要疫情在全球爆發「第2波」流行，或是疫苗研發進度落後的話，就有可能一口氣加速取消東奧的趨勢。

一旦屆時真的無法避免東奧被取消的話，日本政府及執政黨內部也在討論安倍解散眾議院或內閣總辭的可能選項。

曾任政府閣員的人士說，如果預測到東奧難以舉辦，「我想可能會在今年底前解散（眾議院）」；只要在眾議院選舉獲勝，就算東奧真的被迫取消，應該還是可以維持政權向心力。

日本政府相關人士說，如果無法舉辦東奧，內閣總辭會比較好，「沒有了東奧，政府就失去短期目標，在這樣的狀況下還繼續執政就太不知羞恥了」。

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