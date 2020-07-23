美FBI約談疑解放軍簽證持有人 已逮3人

美FBI約談疑為解放軍簽證持有人 已逮捕3人

美國與大陸衝突急速升溫之際，美國司法部今天表示，聯邦調查局（FBI）已在全美20多個城市約談據信是大陸解放軍成員的簽證持有人，3名因簽證詐欺落網，而第4人仍滯留在大陸駐舊金山領事館。美方認為這4人是偽裝成研究人員的大陸軍人。

FBI國安部門執行助理主任布朗（John Brown）聲明指出，FBI約談在美國超過25座城市的大陸解放軍成員，發現他們一致努力隱瞞自己真實的從屬關係，以利用美國和美國人民。

法院文件顯示，FBI認為，中國駐舊金山領事館自6月底以來一直在窩藏一名逃犯。除非獲請入內，否則美國執法部門無法進入外國大使館或領事館。

美國與大陸衝突急速升溫之際，美國（FBI）近期再指控，大陸駐舊金山總領事館窩藏一名被美國控告、隱瞞解放軍現役軍人身分的陸籍研究人員唐娟。

FBI評估，唐娟人現在還待在那。美國前駐德國大使格瑞尼爾指出，美國應該一次關閉2個大陸領事館，他建議下一個可以關閉陸駐舊金山總領館。

（中時新聞網 高德順）

指控隱匿與解放軍關係 美起訴4名中國研究員

美國司法部23日宣布，起訴4名隱匿與人民解放軍關係的中國研究員，其中一人因躲避在中國駐舊金山領事館暫未遭到逮捕。

法新社報導，美國司法部指出，這4人是中國企圖「滲透至美國機構以取得科技知識」的一環。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）表示：「這是中國共產黨佔我們開放社會的便宜，並利用學術機構計畫的另一部分。」

在今天宣布起訴前，北京譴責這些指控的報導為「赤裸裸的政治迫害」。

（中央社）