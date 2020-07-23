川普：還會關閉更多中國領事館

美國政府下令關閉中國駐休士頓總領事館後，中美外交爭端急速擴大。美國總統川普已公開表示可能關閉更多中國駐美領事館，他說，中國駐休士頓總領事館焚燒文件，讓他想查清葫蘆裡到底賣什麼藥，而他下令關閉其他中國領事館的可能性從未消失。

不過到23日晚間，中方尚未採取反制措施，中國外交部除了譴責美方之外，也呼籲美方撤回決定。因為倘若美方不撤回決定，中國駐休士頓總領事館當地時間24日即將關閉。

美方稍早表示，此舉主要是基於「保護知識產權和公民個人資訊」後，根據路透報導，川普當地時間22日在白宮舉行疫情簡報會上強調，他一直有可能（always possible）關閉更多中國領館之外，但沒有進一步說明原因。而美國國務卿蓬佩奧即將在加州發表對中國政策演講，則可能對中國採取更強硬的態度。

綜合外電報導，剛卸下美國國家情報代理總監Richard Grenell指出，位處科技重鎮、與休士頓同為中國最早在美設館的舊金山總領事館，可能是白宮下一個動刀目標。南華早報則引述消息指出，首先遭到中方下令撤館的，可能是美國駐成都總領事館。

市場憂慮的是中美可能出現以牙還牙式報復行動，甚至一度出現關閉美國駐港澳總領事館的呼聲。但大陸學界指出可能性不大，因這是極端手段，果真如此，就會出現中美對賭姿態。中國外交部發言汪文斌23日在例行記者會上，面對各方臆測表示，針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施維護自身的正當權益。針對外媒提到中國可能考慮關閉美國駐武漢總領館以進行反擊，汪文斌也強調此一說法不屬實。他表示，自6月起，就有美國駐武漢總領館部分外交人員返回武漢，恢復運營，中國一直為美總領館履職提供便利。

此外，市場雖瀰漫觀望情緒，但23日陸港股市已回檔。道瓊22日開低走高，收盤漲0.6％。在岸、離岸人民幣也重回7字頭左右。