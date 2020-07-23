韓國經濟 正面臨22年來最大危機

韓國經濟在第二季出現1998年亞洲金融危機以來最嚴重的萎縮，並且是連續兩季負成長，緊接日本、泰國、新加坡，加入技術性衰退的行列。因新冠肺炎疫情重創全球需求，該國出口並且創1963年以來最大季減幅。

韓國央行23日（周四）公布，第二季國內生產毛額（GDP）季調後較前一季縮減3.3％，減幅比路透調查分析師預估的2.3％更糟，意味這個亞洲第四大經濟體經歷1998年首季以來最大衰退。

與去年同期相比，韓國上季GDP下滑2.9％，減幅創1998年第四季以來之最，遜於分析師對該季GDP年減2.0％的預期。

韓國今年第一季GDP季減1.3％，所以第二季是連續兩季萎縮，成為2003年以來首次陷入技術性衰退。

占韓國經濟四成的出口是拖累GDP衰退的最大主因，上季出口較前一季暴減16.6％，寫下1963年以來最差季減數據。

韓國財長洪楠基（Hong Nam-ki）在經濟數據發布後也表示，「隨著疫情減緩，海外產線、學校和醫院重啟運作，我們第三季有可能展現中國式的反彈。」他並提及中國在今年初歷經低谷後，第二季已重現成長。

凱投宏觀亞洲經濟學家荷姆斯（Alex Holmes）指出，「儘管消費者支出應會逐漸復甦，但病毒的威脅不太可能完全消失，一些社交距離措施可能仍會繼續施行。」

第二季建築投資季減1.3％，資本投資下滑2.9％，製造業與服務業產值各縮水9.0％、1.1％。

唯一的亮點在於民間消費季增1.4％，歸功於韓政府直接發放現金紓困，挹注餐廳、服飾和休閒活動的消費額。

韓國已推出規模約277兆韓元（約2,310億美元）振興措施，減緩經濟受疫情的衝擊。HI投資證券分析師朴相憲（音譯）表示，「最糟的時候已過去，追加預算帶來的基本影響與財政挹注，將會改善投資。」