初領失業救濟人數增 美股早盤小跌

由於疫情再度升溫，美國上周初領失業救濟人數達142萬，較前一周增加逾10萬，為近4個月來請領人數首見增加，顯示美國就業市場好轉速度明顯放緩，恐削弱美國經濟復甦力道。

受到失業救濟人數再度上揚的影響，美股多頭氣勢受挫，3大指數早盤開小低盤，道瓊工業指數下跌50點或0.2％，報26,958點，標普5百與那斯達克僅小跌0.1％。

勞工部公布數據指出，上周（截至7月18日止）初領失業救濟人數經季調後達142萬人，較前一周大增10.9萬，為3月底以來首見增加，亦高於市場預估的141萬。

儘管請領人數已較3月底的690萬歷史新高大幅減少，但仍較1982年的69.5萬歷史前高多出一倍，且已是連續第18周請領人數超過100萬，顯示就業市場整體情勢依然嚴峻。

根據勞工部的數據，加州初領失業救濟人數躍居全美之冠，單周請領人數達29.26萬，而佛州與喬治亞州請領人數也雙雙超過10萬，這幾州都是美國近期疫情最熱的重災區。

根據路透的統計，加州周三新增確診人數達12,112例，累計感染人數已逾42.1萬，超過紐約的41.3萬，成為美國疫情最嚴重的州。

此外，截至7月11日止當周的續領失業救濟人數則報1,620萬人，創4月11日以來新低，較前一周大減110萬，仍維持近來不斷下滑的趨勢。

美國最近2個月就業市場強勁復甦，5月與6月合計新增750萬份就業，但仍無法填補今年初疫情爆發時史上最大崩跌紀錄的缺口，3月與4月就業人口總計銳減2,100萬。

紐約John Jay學院經濟學家霍德（Michelle Holder）表示，「全美各州解封之路走得並不順遂，如今隨著許多州疫情再度升溫，我認為請領失業救濟的人數短期內都將維持於目前的水位。」

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國新冠肺炎總感染人數已逼近400萬，累計死亡人數超過14萬。