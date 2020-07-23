7/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜現代、起亞上季獲利均告重創



受新冠疫情影響，韓國兩大車廠上季獲利均告重創。現代汽車今年第二季營業利潤年減少52.3％，為5,903億韓元。起亞汽車第二季度營業利潤則為1,451億韓元，年減72.8％。不過，這兩項數值均優於市場預期。

日本 ｜ 取消8∕1的進一步鬆綁措施



由於疫情在全國再次蔓延，安倍政府放棄原定8月1日啟動的進一步鬆綁措施。東京都23日當天新增確診366人，創下單日紀錄，大阪府新增104人，為連續第二日突破百人，全國單日合計新增981人，亦為單日紀錄。

印度 ｜ 沃爾瑪印度事業賣給當地電商



沃爾瑪（Walmart）為了搶攻印度網購市場，近日將印度事業賣給沃爾瑪持股77％以上的電子商務平台Flipkart。沃爾瑪印度事業在當地共有5,200名員工，經營28家會員制量販店。由於印度法律禁止沃爾瑪直接對消費者提供網購服務，沃爾瑪才出此下策。Flipkart預計今夏推出網路批發服務，銷售沃爾瑪商品。

美國 ｜ 蓋茲否認藉由疫苗在人體植晶片



微軟創辦人比爾蓋茲稍早否認外界傳聞，強調他從未打算藉由新冠肺炎疫苗在人體植入晶片以追蹤位置。蓋茲夫婦的慈善基金會積極投資新冠肺炎疫苗研發，卻引發上述傳聞。雅虎新聞近日民調顯示，有28％的美國人相信這個謠言。蓋茲表示：「我們必須澄清事實。我希望事實能平息謠言。」

英國 ｜ 聯合利華業績優於分析師預期



英國民生用品大廠聯合利華（Unilever）公布上季（4到6月）營收下滑0.3％，優於分析師預期的4.3％跌幅，主因是上季北美營收年增9.5％，彌補歐洲營收下滑4.5％。上季受到疫情影響，聯合利華冰淇淋產品業績下滑，所幸肥皂及清潔劑等防疫相關產品業績大漲。

德國 ｜戴姆勒上季營收年減近三成



德國汽車大廠戴姆勒公布上季（4到6月）營收年減29％至302億歐元，主因是年初疫情爆發後重創車市需求，使上季戴姆勒汽車銷售量年減34％至54.2萬台。上季稅前息前虧損17億歐元，但該公司預期核心事業賓士品牌今年稅前息前獲利大於去年，激勵股價在23日盤中上漲5％。

義大利 ｜ 通過250億美元第三波振興計畫



義大利政府為了挽救疫情重創的國內經濟，稍早通過250億美元額外預算案，是年初疫情爆發以來推出的第三波振興計畫，為此政府也將承擔更多債務。義大利預算赤字占國內生產毛額（GDP）比重將在今年達到11.9％，將近去年的10倍。