瑞銀點出4關鍵 全球股市仍有上行空間

全球股市不甩武漢肺炎疫情陰霾，續創佳績，儘管已經來到高檔，瑞銀分析，考量各國不會再次封鎖、美國大選前的政治環境有望促進經濟增長等4關鍵因素，股市還有上行空間。

瑞銀認為下半年全球股市將繼續獲得支撐，有4大原因，第一，政策制定者似乎傾向於採取對經濟破壞較小的措施來延緩疫情傳播，雖然近期全球多個地區武漢肺炎（COVID-19）感染病例增加，但致死率和傳染性並不像疫情爆發初期那樣高，不會導致各國再度施行全國性封鎖。

第二，先前疫情封鎖期間，消費者可供支出的資金增加，有望進一步支持經濟復甦。瑞銀指出，疫情期間，美國、英國、法國都有儲蓄率顯著攀升的情況，雖然消費者增加儲蓄可能是為了因應不確定性，至少會有一部分儲蓄用於消費；目前經濟活動復甦力度普遍超過預期，也可印證積壓的需求釋放將支持經濟復甦。

第三，美國大選前的政治環境有望促進經濟增長，因為民主黨和共和黨都有強烈動力在今年夏季推行進一步的財政刺激，以便在11月的總統大選前爭取到更多支持。

第四，長期而言，股票投資無可替代。瑞銀分析，美國聯準會從未如此明確地承諾要支持經濟渡過危機，並表示能夠承受資產價格上漲，而美聯準會的表態令市場預期未來數年都不會上調利率。

瑞銀指出，對投資者來說，這至少帶來兩個問題，首先，取得投資組合收益的難度幾乎與日俱增；第二，在可預見的未來，現金和高評等債券的實際回報很可能為負值。

鑒於現金和債券的回報前景黯淡，瑞銀總結，對於長線投資者，排除短期干擾，並布局於具有長遠發展潛力的股票，會是較佳的策略。