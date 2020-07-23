蓬佩奧警告英國 陸早已收買譚德塞

美國媒體報導，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）訪問倫敦期間告訴英國國會議員，中國早已「收買」世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

彭博報導，知情人士表示，蓬佩奧21日在倫敦私下會見議員時表示，有可靠情資顯示中國與譚德塞達成一項協議，以助他當上世衛秘書長；這項協議也影響世衛決策，導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間有許多英國人喪命。

這3名參與會議的消息人士指出，蓬佩奧告訴他們，他認為中國收買了世衛秘書長，但並未提供進一步細節，僅說有情資能支持他的說法。

中國駐倫敦大使館和中國國務院未回覆電郵置評請求。世衛則否認「毫無根據的指控」。「泰晤士報」和「每日電訊報」等英媒21日率先揭露相關報導。

彭博指出，蓬佩奧的指控象徵川普政府大幅升高對世衛和中國因應疫情的批評力道。美國官員曾說，世衛讓疫情一發不可收拾，總統川普也說過，世衛與中國走得太近。

英國保守黨議員史密斯（Iain Duncan Smith）在出席21日會議後隔天證實蓬佩奧曾說，中國在2017年5月影響世衛秘書長選舉，譚德塞因而勝出。