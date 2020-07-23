特斯拉市值達標 馬斯克又一筆天價紅包入袋

特斯拉在過去六個月的平均市值首次達到1500億美元，觸發了特斯拉CEO馬斯克薪酬計劃的第二部分，價值21億美元。

2018年，特斯拉為馬斯克制定了薪酬計劃，馬斯克沒有任何工資或獎金，只有特斯拉市值達到某些里程碑時才能獲得期權獎勵。該薪酬計劃包括2030萬份期權，共分12個相同的價碼。

馬斯克的這一薪酬方案獲得批准時，特斯拉的市值僅有530億美元，而且面臨現金短缺、生產延誤以及競爭加劇等問題，但自那之後，特斯拉的市值逐步上升，現已在成為市值最高的汽車企者。

5月初，馬斯克獲得了第一筆期權獎勵，當時觸發獎勵的條件是特斯拉在最近6個月的平均市值達到1000億美元。現在特斯拉近6個月的平均市值已達到1500億美元，馬斯克的期權獎勵成功解鎖了第二筆。

根據薪酬計劃，在每一批次的獎勵中，馬斯克都可以選擇以每股350.02美元的價格購買169萬股特斯拉股票，這一價格不到特斯拉目前股價的四分之一。按特斯拉目前1594美元的股價計算，馬斯克第一批次和第二批次的期權獎勵合計出售的話，理論上總收益高達42億美元，即每批次收益約21億美元。

因特斯拉Model 3的銷量增加，特斯拉的股權在過去一年中飆升了500%。

特斯拉將在週三收盤後公佈其第二季度業績，由於交付量高於預期，一些投資者預計特斯拉將在該季度獲得盈利，這意味著特斯拉首次實現連續四個季度盈利。

（ 中時新聞網 趙永紝）

特斯拉上季展現盈餘 成軍以來首次連四季獲利

特斯拉周三公布第二季財報，因撙節成本奏效以及出貨強勁，抵銷疫情期間工廠關閉的衝擊，使得該季再度展現獲利，意味特斯拉已符合納入標普500指數的資格，受此帶動，周三盤後股價上漲4％。

特斯拉表示，4到6月該季淨利1.04億美元，約合每股盈餘0.5美元，寫下該車廠史上首次連續四季盈餘的紀錄。上季營收由去年同期的63.5億美元降至60.4億美元，但優於分析師預估的53.7億美元。

特斯拉執行長穆斯克在法說會強調，首要任務是提升獲利成長，以及讓電動車價格更親民。此外，儘管產線因疫情中斷數周，但他仍重申全年交車50萬輛的目標。

（工商時報 陳怡均）

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