5天找到400屍！南美神秘古國疫情蔓延

被旅遊業者冠上「世界的屋頂」、「高原巫術國」的南美洲魔幻古國玻利維亞，當地新冠疫情相當嚴峻，5天內，官員在當地2大城陸續找到420具屍體，當中將近90%的死者，死因可能是感染新冠肺炎。

玻利維亞因為有著全球最高海拔首都拉巴斯，加上有女巫市場以及世界最大鹽湖「天空之鏡」烏尤尼鹽沼（Salar de Uyuni）等奇特文化與美景，神秘、魔幻的色彩多年來被觀光客視為嚮往之地。

不過據美聯社報導，這個魔幻古國也不堪新冠肺炎疫情肆虐，玻國國家警察局局長羅哈斯（Ivan Rojas）21日表示，過去5天，特警在實際首都、政府機關所在地拉巴斯（La Paz）以及玻國最大城聖克魯斯（Santa Cruz）發現420具遺體。

不只是住宅中，這些遺體有些甚至直接躺在馬路上，或是路邊的汽車裡。

當地官員相信，當中高達80%至90%的死者，死因可能就是新冠肺炎。

玻國法醫調查機構指出，自4月1日至7月19日，玻國官方共發現3,016具遺體的死因可能和新冠病毒有關，當中在聖克魯斯發現的遺體數目最多。

截至21日，玻國官方共統計到6萬991例確診病例，2,218人喪命。在南美洲國家中，玻利維亞總確診人數排名第7，第1名為巴西，將近216萬人確診。

（中時新聞網 吳映璠）