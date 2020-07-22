日本振興旅遊上路 安倍：防疫兼顧經濟

日本政府為提振受疫情影響的國內旅遊推出振興方案，今天在「排除東京」的情況下正式上路。首相安倍晉三說，防疫兼顧恢復經濟活動這樣的政策方向並沒有任何改變。

作為振興旅遊方案的Go To Travel（去旅行），日本政府國土交通大臣赤羽一嘉日前宣布，將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫的東京都排除在外，其他46個道府縣則依原訂時程在今天上路。

全日本新聞網（ANN）報導，安倍今天在官邸受訪時說，無論如何還是希望大家能避免「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）等情況，確實做好防疫對策，「在全體民眾配合防疫同時，慎重地恢復經濟活動這樣的政策方向並沒有任何改變」。

他說，除了要徹底做好防疫工作外，也必須防止患者重症化，因此，必須透過對高齡者設施的徹底檢查等方式，並在聽取專家們意見的同時，對未來防疫作為做出適當判斷。

日本放送協會（NHK）報導，因為東京都被排除在適用範圍外，政府將補償民眾取消旅程衍生的費用，及旅宿業者因此造成的損失。

由於「排除東京」是在方案上路前突然決定，對業者及民眾都產生一定的混亂，日本政府未來有必要詳加說明。

另一方面，也有人憂心目前疫情可能因為Go To Travel上路而擴大，日本政府已要求參加這項方案的業者必須做好防疫措施，一旦發現有防疫疏漏之處，將取消業者參與資格。

在年輕人與高齡者的團體旅遊部分，日本政府希望盡可能避免旅程中安排多人宴會等群聚行程，但能否在防疫同時促成觀光業復甦，仍是政府一大課題。

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