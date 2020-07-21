美股3月崩跌有詭？ 前Fed 2位老大點真兇

新冠肺炎疫情讓全球經濟步入衰退，美國聯準會（Fed）更是罕見在3月連降6碼，來到零利率環境，更在3月23日宣布啟動無上限量化寬鬆（QE），透過初級、次級市場企業融資機制（PMCCF、SMCCF）購買公司債、不動產抵押證券（MBS），並與各國央行進行附買回協議，保持美元高度流動性，美股也從3月的低點強彈，甚至代表科技股的那斯達克指數屢創新高。

不過，Fed前主席柏南克（Ben Bernanke）、葉倫（Janet Yellen）還是提醒由現任主席鮑爾（Jerome Powell）所領導的Fed以及美國財政部，必須找到3月市場崩潰的理由，以及為何相關機制沒有啟動的原因，目前他們把問題指向避險基金。

柏南克、葉倫於布魯金斯學會（Brookings Institution）官網17日發文提到，新冠疫情對前景帶來不確定性，促使避險基金大量拋售長天期證券，導致市場工能崩潰，也使得Fed與美國財政部聯手救市。

報告提到，雖然重要市場已經在美元流動性與風險獲得改善，但還是要找出疫情前就已經部署好的造市機制停擺問題。美國經濟也會在疫情期間緩慢且不均復甦，Fed或許會對殖利率曲線出手控制，以協助振興經濟。

據外媒報導，葉倫當日也在美國眾議院遠距聽證會提到，若美國國會解決7月底前到期的失業保險問題，美國經濟將引發「大災難」（catastrophe），他們需要這些失業勞工消費支撐經濟。

葉倫表示，若下一輪經濟刺激方案被限制在1兆美元，由於美國聯邦機構與地方政府所須補助就逼近這個數字，但在失業保險以及防疫行動上需要更多資金，預計失業率要花費2~3年時間，才會回到疫情前的水準。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）21日表示，目前正在與美國總統川普討論新一輪的經濟刺激方案，將著重在孩童、就業與疫苗等議題上，預計預算達1兆美元，7月底將會立法通過並實施，但目前美國國會兩黨意見分歧，是否能如期推出是未知數。

文章來源：Brookings Institution

（ 中時新聞網 呂承哲）

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