靠蘋果沒用？波克夏市值崩2.7兆

受到新冠肺炎疫情衝擊，美股在今年Q1創下該季史上最大跌幅，由「美國股神」巴菲特（Warren Buffett）所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司今年Q1更是大虧497.5億美元。據Roundhill Investments共同創辦人兼執行長Will Hershey統計，今年表現最慘前5名，就包括波克夏。

據《MarketWatch》本月初報導，波克夏雖在今年上半年狠摔跤，但其投資組合的蘋果股票占比達43%，現值超過910億美元(當時股價收在373.85美元，7月20日收盤價落在393.43美元)。

Will Hershey發推文指出，今年美股上市表現最差5家公司，包括受到疫情、降息拖累的銀行類股摩根大通、富國銀行、美國銀行，以及遭受全球原油需求大減、OPEC+於3月減產協議破局所引發的石油價格戰所傷害的埃克森美孚，以及巴菲特掌管的波克夏，今年以來市值大減900億美元(約2.7兆元新台幣)。

至於表現最好的，莫過於今年漲勢不斷的科技股，尤其以亞馬遜、蘋果、微軟、特斯拉、Alphabet(Google母公司)為主，特斯拉股價狂飆300%，波克夏至今卻仍走跌16%。

不過，近期美股高檔震盪，上周道瓊指數與那斯達克指數差距甚至轉正，加上美國財政刺激政策將在7月底到期，是否持續漲勢，市場正在觀望。

（ 中時新聞網 呂承哲）