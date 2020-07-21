韓國單日增45人確診 首爾療養院爆群聚感染

韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，新增45起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，約半數來自首爾。首爾一間療養院爆發群聚感染，讓社區感染病例數激增。

韓聯社報導，韓國今天通報的境內單日新增確診數較前一天的26例有所增加，這45起病例包括社區感染20例、境外感染25例。

值得注意的是，社區感染從前一天通報的4例激增至20例，主要來自首爾一家療養院發生群聚感染，以地區來區分，首爾社區感染新增18例，京畿道、濟州島各1例。

出現群聚感染的療養院位於首爾江西區，19日出現首例確診，之後又有8人採檢結果為陽性。

境外感染移入病例已連續26天單日新增達到雙位數，新增案例包括18例在入境檢疫確診，首爾3例、大邱2例、京畿道及慶尚北道各1例。

從推測境外感染來源來區分，美國5例、菲律賓和哈薩克各4例、日本2例，巴西、白俄羅斯、英國、尚比亞、阿爾及利亞、伊拉克、印度、科威特、黎巴嫩、俄羅斯各1例。

目前韓國對所有入境者提供採檢費用及治療費用的支援，但隨著境外移入案例激增，外界憂心會對國內醫療體系造成負擔。

韓國當局表示，若國內無法負擔時，會考慮是否對外籍人士採取不同措施，但若需要自行負擔醫療費用，可能造成隱匿病情，反而不利防疫，暫時先不會依國籍採取差別待遇。

韓國至今累計確診1萬3,816例，其中296人不治，1萬2,643例已經痊癒解除隔離，尚在隔離治療人數降至877例。