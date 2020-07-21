瑞銀：白宮「去中國化」沒有回頭路

防疫成果實在不佳下，川普開始擔心無法完成總統連任，中美貿易紛爭可能稍為緩和嗎？瑞銀財富管理投資總監辦公室今（21）日表示，其實不論誰入主白宮，遏制中國的政策恐怕都會延續下去，投資者應當為兩國漸行漸遠作好部署。

瑞銀研究團隊也分析，跟川普相比，民主黨候選人拜登的外交戰術、方式，比較微妙且具針對性，可以預估如果他當選，金融市場的波動率會相對較小；此外，拜登的貿易政策「可預見度」較高，無疑地有助於提振亞洲投資者情緒。

為何3月個月後，無論川普或拜登當選美國總統，「去中國化」的政策原則不會改變？瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，來自於中國、美美本身就存在的「大國策略性競賽」關係，美國元首必然擺出相似的態度，惟此次選舉對亞太地區的影響，會比歷屆都要高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室舉例說，拜登一旦上台，美國重新討論是否重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP），這對日本等亞洲國家至關重要，因為會影響亞洲國家的長期外國直接投資（FDI）。

而美國對中國的科技限制雖然日後可能仍然存在，拜登的新作法應能緩解在美國上市的中國企業回流壓力，中概股料將受益其中。如果拜登放寬簽證審批，也溫和有利於印度科技企業。