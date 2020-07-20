陸替華為出氣 傳考慮報復諾基亞愛立信

華爾街日報20日報導，英國禁止中國電信設備巨擘華為參與5G行動網路建設後，歐盟國家一旦跟進，北京考慮還擊，對華為競爭對手諾基亞與愛立信的中國製產品實行出口管制。

美中深陷科技冷戰，華府將執全球電信設備市場牛耳的華為視為眼中釘，以華為構成國安威脅為由遊說盟邦封殺。英國上週下令電信商今年底前停止採購華為第5代行動通訊（5G）網路設備，2027年底前移除5G網路中所有華為設備。

歐盟對華為態度較為溫和，1月公布的5G網路安全指南建議成員國各自制定政策，決定是否對華為設限，近期可望公布報告詳述27個成員國對華為採取哪些政策。

報導引述知情人士說法指出，中國商務部考慮對芬蘭諾基亞（Nokia）與瑞典愛立信（Ericsson）在中國製造的產品實行出口管制，北京只有在歐洲國家禁止中國廠商參與5G行動網路建設的最糟情境才會運用這項措施。

中國商務部發言人高峰16日在線上記者會表示，中方正在評估英國背棄自由貿易政策的做法，將採取「必要措施」維護中國企業合法權益。

英國1月底退出歐盟後，德國成為歐盟對華為立場的重要指標，柏林最快9月才會決定是否禁止華為參與5G行動網路建設。

安可顧問公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥健陸（James McGregor）表示，企業界極力避免捲入地緣政治爭端，正重新評估製造基地與供應鏈，中國如拿諾基亞與愛立信開刀，部分外資科技公司可能因恐懼而將產線移出中國。

諾基亞與愛立信在中國都設有工廠，雇用數以千計的員工。知情人士透露，諾基亞數週前得知中方可能設限，已重新審視供應鏈並制定調整國際產線的應變計畫。

中國沒有出口管制法，但對軍用、軍民兩用、化學等貨品實行出口管制，由商務部、海關總署、國務院、中央軍事委員會等機關共同決定與執行。

報導寫道，北京釋放出口管制風聲，警告用意大於實際動作。

去年5月，美方將華為列入出口管制名單，中國商務部宣布將建立不可靠實體清單制度，列入出於非商業目的對中國企業切斷供貨的外國企業，但一直未公布名單。美國跨國企業在中國雇用大量員工，北京仰賴美國技術發展自身產業，而且美方制裁華為仍有供應商可鑽的漏洞。